Kim Cattrall verrät: Darum ist «Sex and the City» für sie Geschichte

Kim Cattrall (65) hat über die Beweggründe für ihren Abschied vom «Sex and the City»-Universum gesprochen. Die Samantha-Jones-Darstellerin hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass sie mit der Serie und ihrer Figur nach dem zweiten Film abgeschlossen habe. Im Interview mit «Variety» hat sie nun verraten, auch «nie gefragt» worden zu sein, Teil des Spin-offs «And Just Like That...» zu sein.