Kim Dotcom: Klagen über «merkwürdige Arbeitsbedingungen»

Unternehmer kämpft gegen seine Auslieferung

Kim Dotcom wurde in den 1990er Jahren als Hacker und Internetunternehmer bekannt. Er ist Gründer des nicht mehr existierenden Sharehoster–Dienstes Megaupload (2005–2012). Im Jahr 2012 erhob das US–Justizministerium Anklage gegen Dotcom, unter anderem wegen Urheberrechtsverletzung und Betrugs. Der Unternehmer lebte damals bereits in Neuseeland. Auf Ersuchen der US–Behörden führte die Polizei 2012 eine Razzia in seinem Haus durch und nahm ihn zwischenzeitlich fest. Dotcom, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, kam gegen Kaution wieder frei und kämpft seitdem gegen eine Auslieferung in die USA.