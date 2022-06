Kim Fisher: «Angst vor der Angst ist ziemlich mies»

Sie haben Ihre Musikkarriere bereits in den 90er Jahren gestartet. Warum ist es nun an der Zeit, wieder anzuknüpfen?

Fisher: Die Musik war nie weg. Sie war nur entweder nicht so öffentlich, wenn ich auf Galas mit meiner Band gesungen habe, oder ich habe anderen die Bühne bereitet, wenn sie bei mir in der Sendung waren und mit mir sangen. Und genau die haben mich immer wieder gefragt: «Warum singst du nicht mehr?» Weil ich wohl irgendwie dachte: «Ach Quatsch, macht ihr mal.» Ich habe immer gelernt: In Deutschland geht nur eine Sache. Und weil ich mit Moderieren damals schon ganz gut zu arbeiten hatte, ging ich auf Nummer sicher.