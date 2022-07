Kim Fisher: «Ich bin für mich selbst der beste Blitzableiter»

Im Song «Ich bin da» heisst es: «Denn ich bin in mich verliebt». Wie wichtig ist Ihnen das Thema Selbstliebe?

Fisher: Das Stichwort Selbstliebe habe ich zunächst immer in Magazinen, Zeitschriften, Buchtiteln wahrgenommen. Aber allein, wenn ich jetzt mal kurz innehalte, nicht gleich antworte, kann ich sie spüren. Ich habe mir noch keine wirklichen Gedanken gemacht, wie das Alter einen verändert, ob man gelassener oder wissender und entsprechend optimierter wird. Aber ich habe schon den Eindruck, langsam zu verstehen, dass ich für mich selbst der beste Blitzableiter bin. Wenn ich nicht will, dass Du mich ärgerst, dann kannst du Dir noch so viel Mühe geben, ich werde es nicht merken. Gut, klappt nicht immer. Aber inzwischen schon ziemlich gut.