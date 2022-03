Kim Gloss verrät das Geschlecht ihres Babys

«Junge oder Mädchen», schreibt Gloss zu einem Video, das eine aufwendige Gender-Reveal-Party mitten am See zeigt. Mit ihrem Partner schreitet die ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Kandidatin in einem weissen Off-Shoulder-Kleid, das ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt, einen Steg entlang. Dort warten bereits Freunde und Familienmitglieder der beiden. Alles ist mit blauen und rosafarbenen Elementen dekoriert.