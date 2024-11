Kim Kardashian: Auftritt mit Kreuz-Anhänger von Prinzessin Diana

Kim Kardashian (44) hat am Samstag (2. November) bei der LACMA–Gala in Los Angeles mit einem besonderen Accessoire Aufsehen erregt. Der Reality–TV–Star legte sich eine Kette mit grossem Kreuz–Anhänger um den Hals, den einst Prinzessin Diana (1961–1997) getragen hatte. Die Mutter von Prinz Harry (40) und William (42) trug das «Attallah–Kreuz» 1987 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London. Das mit Amethysten und Diamanten besetzte Accessoire hatte ihr dafür ihr Freund und der damalige Besitzer der Kette, Naim Attallah (1931–2021), geliehen.