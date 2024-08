Kim Kardashian beantragt einstweilige Verfügung gegen Promi-Stalker

Sie hofft auf einstweilige Verfügung

Im Juli ist er laut Bericht dann bei Kim Kardashians Haus in Malibu aufgetaucht, wo er über den Zaun springen wollte. In den Gerichtsdokumenten erklärt die 43–Jährige, dass ihr Heim nicht leicht zu finden und ihre Adresse auch nicht öffentlich bekannt sei, was zeige, wie weit er zu gehen bereit ist. Zudem habe Emma Roberts sie bei einem Telefonat vor dem Mann gewarnt. Sie wolle nun eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken.