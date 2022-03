Kim Kardashian begrüsst Instagram-Sperre von Kanye West

Kim Kardashian derzeit «ruhig und beherrscht»

Generell sei es demnach beeindruckend, wie «ruhig und beherrscht» Kardashian zuletzt gewesen sei. Sie versuche stets «positiv zu bleiben und sich auf all die tollen Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren». Damit sind unter anderem ihre Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) sowie ihr Freund Pete Davidson (28) gemeint, von dem sie zuletzt in der «The Ellen DeGeneres Show» geschwärmt hatte.