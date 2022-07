Kim Kardashian bestreitet Schönheits-OPs: «Nur etwas Botox»

Bereits 2019 widersprach die Vierfach-Mama während einer Masterclass ihres Make-up-Artists Mario Dedivanovis (38) Gerüchten über eine Nasenoperation. «Ich habe meine Nase nie machen lassen», beteuerte sie damals. Auch einen «Brazilian Butt Lift», also eine operative Vergrösserung des Gesässes, stritt die 41-Jährige mehrfach ab. In der Serie «Keeping Up with the Kardashians» liess sie 2011 ihren Po röntgen, um zu beweisen, dass sie darin keine Implantate habe.