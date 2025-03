Kim Kardashian: Drogenkauf begeisterte sie für Strafrechtsreform

Kim Kardashian erinnert sich an Ecstasy–Kauf zurück

«Einmal hat mich mein Freund gebeten, Ecstasy in dieser Wohnung zu besorgen, und was wäre, wenn etwas passiert wäre?», erinnert sich Kardashian in der Reality–Serie daran zurück, wie sie in jüngeren Jahren eine illegale Substanz erworben hat. Sie hätte allerdings ihren Vater, den berühmten, 2003 verstorbenen Anwalt Robert Kardashian, anrufen und um Hilfe beten können, wenn bei der illegalen Unternehmung «etwas passiert wäre». Doch den Häftlingen, denen Kardashian helfen möchte, würden solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. «Ich habe mir wirklich gedacht: ‹Das ist so verrückt, diese Leute brauchen Hilfe›», so Kardashian wörtlich über ihren Moment der Erkenntnis.