Kim Kardashian entlarvt verrückte Internet-Theorien

Gerüchte über Kim Kardashian: Das ist wahr

Am Montagabend (22. April) war Kardashian zu Gast in der Talkshow «Jimmy Kimmel Live». Moderator Jimmy Kimmel (56) sprach die Unternehmerin auf einige Gerüchte an und bat sie, diese in einem Spiel zu bestätigen oder zu verneinen. So fragte der Talkmaster Kardashian etwa, ob es stimme, dass sie ihren Schmuck föhnt, bevor sie ihn anzieht. «Ja, das stimmt. Ich hasse es, zu frieren, und wenn man kalten Schmuck oder irgendetwas mit einem Reissverschluss anlegt, muss es einfach warm sein, erst dann ziehe ich es an. Oder auch ein Kleid aus Mesh–Metall. Alles, was wie ein Kettenhemd ist.»