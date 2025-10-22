Kim Kardashian feiert ihren 45. Geburtstag ausgerechnet in Paris

Im Mai ging der Gerichtsprozess zu Ende

Offensichtlich hat Kim Kardashian, die schon Anfang des Monats zur Fashion Week in der französischen Hauptstadt erschienen war, ihr grosses Paris–Trauma überwunden. 2016 wurde sie dort von einer Diebesbande um Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro beraubt. Bei dem brutalen Überfall im «Hôtel de Pourtalès» litt sie Todesangst, wie sie auch während des Prozesses im Frühjahr 2025 schilderte. Im Mai wurden acht von zehn Angeklagten schuldig gesprochen und zu Freiheitsstrafen zwischen drei und acht Jahren verurteilt – teils auf Bewährung. Einer der Täter erhielt eine Geldstrafe.