Kim Kardashian fordert Freiheit für Menendez-Brüder

«Prozess und Strafe passen eher zu einem Serienmörder»

Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles neue Beweise in dem Fall geprüft, nachdem die Anwälte der Menendez–Brüder ein Gericht gebeten hatten, ihre Verurteilung aufzuheben. Dafür spricht sich nun auch Kim Kardashian aus. So schreibt der Reality–Star, dass die Morde nicht zu entschuldigen wären. Aber: «Der Prozess und die Strafe, die diese Brüder erhielten, passten eher zu einem Serienmörder als zu zwei Menschen, die jahrelang sexuellen Missbrauch durch genau die Menschen ertragen mussten, die sie liebten und denen sie vertrauten. Ich glaube nicht, dass die lebenslange Inhaftierung die richtige Strafe für diesen komplexen Fall war.»