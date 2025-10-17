Kim Kardashian: Glamour-Auftritt neben Naomi Watts und Glenn Close

Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt. Brisant wird es, als Sarah Paulsons Figur ausgerechnet den Ehemann von Kim Kardashians Charakter als Mandanten annimmt. Der Konflikt eskaliert schnell und verlagert sich aus dem Gerichtssaal in die eigenen Reihen der Anwältinnen.