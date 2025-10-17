Kim Kardashian: Glamour-Auftritt neben Naomi Watts und Glenn Close

Bei der Premiere von Ryan Murphys (59) neuem Projekt «All's Fair» am Donnerstag in Los Angeles bewies Kim Kardashian (44) einmal mehr ihr Gespür für spektakuläre Auftritte. In einer ärmellosen, silber–schimmernden Robe mit drapierten Stoffbahnen setzte sie ein modisches Ausrufezeichen auf dem roten Teppich.
Die Unternehmerin, die immer wieder Ausflüge in die Schauspielwelt macht, liess ihr glamouröses Kleid vollends wirken und verzichtete dafür auf auffällige Accessoires. Sie wählte dezenten Silberschmuck und setzte lediglich mit schwarz lackierten Fingernägeln einen Akzent. Ihre Haare waren zu einer Hochsteckfrisur gestylt und ihr Make–up blieb mit etwas Mascara, rosa Blush und rosa Lipgloss ebenfalls dezent.
Die Gästeliste des Events las sich wie das Who's who Hollywoods. In der Serie spielen hochkarätige Schauspielerinnen mit: So posierten Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Niecy Nash und Naomi Watts gemeinsam. Alle Frauen hatten sich für die Premiere in Schale geworfen und trugen elegante Roben. Neben den genannten Stars liess es sich auch Kardashians Mutter Kris Jenner (69) nicht nehmen, ihre Tochter bei diesem wichtigen Karriereschritt zu unterstützen. Sie posierte in einem leuchtend gelben Mini–Mantelkleid gemeinsam mit dem gesamten Cast für die Fotografen.
«All‹s Fair»: Darum geht›s
In «All's Fair» (am 4. November auf Disney+) treffen unter anderem Kim Kardashian und Sarah Paulson als Scheidungsanwältinnen aufeinander – und lassen die Fetzen fliegen. Disney hat bereits einen ersten Einblick in das Drama gewährt, das sich zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen entspinnen wird.
Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt. Brisant wird es, als Sarah Paulsons Figur ausgerechnet den Ehemann von Kim Kardashians Charakter als Mandanten annimmt. Der Konflikt eskaliert schnell und verlagert sich aus dem Gerichtssaal in die eigenen Reihen der Anwältinnen.