Kim Kardashian: Hat der Reality-Star einen neuen Partner?

Kim Kardashian braucht «Liebe und Aufmerksamkeit»

Im weiteren Verlauf gibt Kim Kardashian weitere Hinweise auf eine potenzielle neue Liebe in ihrem Leben. «Ich hatte die Absicht, Single zu bleiben – ich habe euch komplett angelogen», erzählt sie in einem Ausschnitt offenbar im Gespräch mit den Verantwortlichen hinter der Kamera. «Dass ich nicht ausgehe und keine Liebe und Aufmerksamkeit will? Ich glaube, ihr kennt mich nicht», fügt die vierfache Mutter mit einem Lächeln an. In einem weiteren Moment aus der Show berichtet sie sichtlich aufgeregt, dass sie ein «Abendessen mit jemandem» plane.