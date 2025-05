Kim Kardashian: Im Diamanten-Look zum Gerichtsprozess in Paris

Ihre Outfit–Wahl darf durchaus als Botschaft an die mutmasslichen Täter verstanden werden. Schliesslich dreht sich der aufsehenerregende Fall um den Diebstahl von Schmuck im Gesamtwert von rund zehn Millionen US–Dollar. Am 3. Oktober 2016 verschaffte sich ein Teil einer wohl zehn Personen umfassenden Gruppe an Dieben, die seither als «Opa–Räuber» bezeichnet wird, gewaltsam Zutritt zu Kardashians Zimmer im Hôtel de Pourtalès. Der Star weilte zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Schwester Kourtney in Paris, um der dortigen Fashion Week beizuwohnen.