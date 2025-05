Kim Kardashian in Paris: Zwischen Gerichtsterminen und Glamour-Urlaub

Obwohl sie für einen Gerichtsprozess in Paris ist, bei dem die Erinnerungen an den 2016 erlebten Raubüberfall wach werden, scheint Kim Kardashian (44) die Zeit in der französischen Hauptstadt zu geniessen. Am Dienstagabend wurde die US–Amerikanerin zusammen mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) beim abendlichen Dinner im Restaurant Le Voltaire gesichtet.