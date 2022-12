Kim Kardashian in Tränen aufgelöst: Co-Parenting ist «verdammt schwer»

Ihre Kinder sollen normal aufwachsen

Die Unternehmerin versucht laut eigener Aussage ihre Kinder von der Öffentlichkeit abzuschirmen. «Wenn sie nicht wissen, was gesagt wird oder was in der Welt passiert, warum sollte ich dann jemals diese Energie an sie weitertragen? Das ist schwere Erwachsenenkost. Sie sind nicht bereit dazu, damit umzugehen.» Und wenn sie es seien, «werden wir diese Gespräche führen und ich werde vorbereitet sein, aber bis dahin werde ich alles tun, um ihr Leben so normal wie möglich zu halten», fügte die 42-Jährige an.