Kim Kardashian ist wieder Single: Die lange Liste ihrer Verflossenen

Pete Davidson (Oktober 2021 – August 2022)

Vor dem Football–Star war es Pete Davidson (30), der Kim Kardashian glücklich gemacht hat – zumindest für eine Weile. Der US–Comedian ist aber auch bekannt dafür, in Sachen Frauen nichts anbrennen zu lassen. Mit Kardashian war er etwa neun Monate liiert, die beiden zeigten sich auch regelmässig zusammen auf dem roten Teppich und bei Veranstaltungen. Am Ende soll es angeblich an der grossen Entfernung und ihren vollen Terminkalendern gescheitert sein. Kardashian erklärte nach der Trennung aber auch, dass sie sich nach der Scheidung von Kanye West (46) wieder zu früh auf eine andere Beziehung eingelassen habe und dies bereue. Im August 2022 war berichtet worden, dass Davidson sich in eine Traumatherapie begeben hatte, nachdem Kanye West ihm in den sozialen Medien mehrere Male gedroht und ihn sogar für tot erklärt hatte. Nicht der einzige fragwürdige Auftritt von West.