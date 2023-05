Kim Kardashian: «Manchmal weine ich mich nachts in den Schlaf»

Seit der Trennung von Kanye West (45) zieht Kardashian die gemeinsamen Kinder North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) allein gross. Trotz Millionen-Vermögen und sicher mehrerer Nannys keine einfache Aufgabe: «Ich würde sagen, dass ich durch die Elternschaft am meisten über mich selbst gelernt habe. Es war die grösste Herausforderung. Es gibt manchmal Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine.»