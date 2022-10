Kim Kardashian reagiert auf Kanye West: «Hate Speech ist niemals okay»

Resse Witherspoon solidarisch

Darüber hinaus war es am Wochenende auch zu antisemitischen Vorfällen in der Gegend von Los Angeles gekommen. An einer Autobahnbrücke wurden Transparente mit antisemitischen Aufschriften entrollt, auf denen West mit den Worten «Kanye hat Recht, was die Juden angeht» zitiert wurde.