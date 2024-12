Kim Kardashian rollt an: Glamour-Auftritt mit gebrochenem Fuss

Kim Kardashian (44) lässt sich von einem gebrochenen Fuss nicht davon abhalten, einen glamourösen Auftritt hinzulegen. Zur Eröffnung eines Flagship–Stores ihres Modelabels Skims in New York rollte die Reality–TV–Darstellerin mit einem Knieroller an. Auf dem rollatorähnlichen Gefährt hatte sie ihr linkes Bein abgelegt. Eine kleine Handtasche baumelte am Lenker des vierrädrigen Rollers.