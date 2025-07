Kim Kardashian schockt auf Instagram mit Mini-Taille

So schmal ist ihre Taille wirklich

Schon seit Jahren sorgt Kim Kardashian mit ihrer extrem schmalen Taille für Aufsehen. Bei der Met Gala 2024 erschien sie in einem silbernen Kleid mit eng geschnürtem Korsett. «Es ist eine Kunstform. Aber es klappt schon», sagte sie damals in in einem «Vogue»–Video über die Herausforderung, darin überhaupt zu atmen. Bereits 2022 betonte das legendäre Kleid von Marilyn Monroe ihre Figur bei dem Mode–Event, 2019 trug sie einen ähnlich körperbetonten Look. Und 2018 lüftete sie schliesslich das Geheimnis um ihren Taillenumfang: Nur etwa 61 Zentimeter soll dieser betragen.