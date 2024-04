Kim Kardashian sichert sich weiteren Serien-Deal mit Netflix

Bereits seit einiger Zeit gibt sich Kim Kardashian (43) nicht mehr mit den bisher gewohnten Jobs als Reality–Star und Lifestyle–Unternehmerin zufrieden, sondern legt es darauf an, im US–Filmgeschäft ganz oben mitzumischen. So sicherte sie sich im vergangenen Jahr etwa eine Rolle in der Horror–TV–Serie «American Horror Story», zudem eine Hauptrolle in der Komödie «The Fifth Wheel». In Letzterer wird Kardashian nicht nur als Schauspielerin in Erscheinung treten, sondern auch als Produzentin. Im November 2023 wurde das Projekt nach einem hochkarätigen Bieterstreit an Netflix verkauft.