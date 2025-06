Kim Kardashian: So entstand Skims-Kollektion mit Roberto Cavalli

Die Idee für die Kooperation entstand beim Durchstöbern von Urlaubsfotos. «Ich schaute mir alte Reisebilder an und so viele der Teile, die ich trug, waren von Cavalli», erzählt Kardashian dem US–Magazin «Vogue». Während sie an ihrer neuen Skims–Badekollektion arbeitete, kreisten ihre Gedanken um diese besonderen Prints. «Skims kann wirklich simpel sein – es geht um Passformen, Materialien und das Gefühl, das sie vermitteln. Aber im Urlaub möchte man manchmal etwas anderes», erklärt sie ihre Überlegungen. Die Lösung war unkonventionell: Eine Nachricht an Cavalli–Kreativdirektor Fausto Puglisi über Instagram.