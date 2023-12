Kim Kardashian soll für neue Serie zur Scheidungsanwältin werden

Unternehmerin und Reality–TV–Star Kim Kardashian (43) steigt jetzt offenbar richtig ins Film– und Seriengeschäft ein. Nach Rollen in der Serie «American Horror Story» und dem Netflix–Film «The Fifth Wheel» soll Kardashian auch eine Figur in einer neuen Drama–Serie beim US–Streamingdienst Hulu spielen. Das berichtet unter anderem das US–Branchenportal «Deadline». Kardashian befinde sich demnach gerade in entsprechenden Verhandlungen. Es sei geplant, dass sie eine erfolgreiche Scheidungsanwältin verkörpert, die ihre eigene Kanzlei in Los Angeles führt und deren Team rein aus Frauen besteht.