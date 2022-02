Kim Kardashian spricht über die Scheidung, ihr neues Ich - und Pete

«Ich werde mich selbst glücklich machen»

In dem Interview erzählt Kardashian, welche Überlegungen sie zur Scheidung von ihrem berühmten Ehemann geführt haben: «So lange Zeit habe ich getan, was andere Leute glücklich gemacht hat und ich denke in den letzten zwei Jahren habe ich entschieden, ich werde mich selbst glücklich machen.» Das fühle sich «richtig gut» an, so der Reality-Star. «Und selbst wenn das zu Veränderungen führt und meine Scheidung verursacht hat, denke ich, dass es wichtig ist, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein über das, was einen wirklich glücklich macht.»