Kim Kardashian über Diät für Met Gala: «Habe nichts Ungesundes getan»

Kim Kardashian (41) hat ihre Crash-Diät vor der Met Gala Anfang Mai gerechtfertigt. In einem Interview mit der "New York Times" sprach sie über die Kritik, die auf sie einprasselte. Um in ein Kleid zu passen, das einst für Marilyn Monroe (1926-1962) kreiert wurde, nahm der Reality-Star in kurzer Zeit über sieben Kilo ab. Dafür verzichtete sie offenbar im Zuge einer Diät drei Wochen lang auf Zucker und Kohlenhydrate.