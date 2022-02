Kim Kardashian über Scheidung: «Kanye will alles manipulieren»

Wird aus der freundschaftlichen Scheidung doch nichts? Kim Kardashian (41) hat ihren Noch-Ehemann Kanye West (44) in den sozialen Medien beschuldigt, ihre Situation manipulieren zu wollen. In ihrer Instagram-Story schrieb der Reality-Star am Freitag: «Die Scheidung ist schwierig genug für unsere Kinder. Kanyes Obsession damit, unsere Situation so negativ und öffentlich zu kontrollieren und manipulieren, fügt allen nur noch mehr Schmerz zu.»