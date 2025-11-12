Kim Kardashian und Kris Jenner löschen Fotos mit Harry und Meghan

Die Herzogin von Sussex fand aber ihren eigenen Weg, Veteranen zu ehren. Am 11. November, der auch in den USA als Veterans Day gefallene Soldaten ehrt, teilte sie einen Clip und ein Foto von ihrem Ehemann Harry auf Instagram – einmal als junger Soldat im Einsatz in Afghanistan und einmal im Gespräch mit einem Veteranen. «Wie mein Ehemann sagt: ‹Einmal gedient. Immer dienend.› Danke an alle, die gedient haben, geopfert haben, und weiterhin dienen. Ich ehre euch am Veteranentag – und an jedem Tag.»