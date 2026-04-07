Kim Kardashian und Lewis Hamilton heizen Gerüchte weiter an

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) rasen gemeinsam durch Tokio – und machen dabei gleich zwei Dinge auf einmal: Spass haben und eine wie auch immer geartete Beziehung offiziell bestätigen. Der siebenfache Formel–1–Weltmeister postete am Montag ein Instagram–Reel, das ihn am Steuer seines Ferrari F40 bei wilden Donuts auf der legendären Daikoku Parking Area in Tokio zeigt. Am Ende des Videos taucht dann Kardashian auf: Im weissen Rollkragenpulli sitzt sie auf dem Beifahrersitz und sagt mit einem Grinsen in die Kamera: «Das ist irre.»