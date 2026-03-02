Kim Kardashian und Lewis Hamilton: Romantik in der Wüste

Bei Reality–Star Kim Kardashian (45) und Formel–1–Legende Lewis Hamilton (41) scheint es immer ernster zu werden. Nun sollen sich die beiden einen romantischen Trip in die Wüste Arizonas gegönnt haben.
Selfie im Sonnenuntergang
Am Samstag wurden sie in der Nähe des Lake Powell gesichtet, wie ein von «TMZ» veröffentlichtes Video zeigt. Die beiden wurden gefilmt, als sie gemeinsam in einen geparkten schwarzen SUV stiegen. Laut dem Bericht genossen sie den Sonnenuntergang in der Wüste und machten ein Selfie. Lewis Hamilton und Kim Kardashian verbrachten demnach ihren Urlaub im «Amangiri», einem ultra–luxuriösen Resort in Utah nahe der Grenze zu Arizona.
Gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl
Am 8. Februar besuchten die beiden zusammen den Super Bowl im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Dennoch haben sie eine Beziehung bisher offiziell nicht bestätigt. Seit Dezember 2025 verdichteten sich aber die Anzeichen für eine Liaison. Sie sollen gemeinsam auf der Silvesterparty von Schauspielerin Kate Hudson (46) in Aspen gefeiert haben. Im Januar soll das angebliche Paar laut der britischen «Sun» romantische Tage im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds verbracht haben. Mit einem Privatjet ging es dann aus Grossbritannien nach Frankreich. Eine Woche vor dem Super Bowl wurden sie vor einem Pariser Hotel – zwar getrennt, aber kurz hintereinander – gesichtet.
Beide haben bereits prominente Beziehungen hinter sich. Bis 2022 war Kim Kardashian mit Rapper Kanye West (48) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Anschliessend war sie mit Comedian Pete Davidson (32) liiert, ausserdem wurde ihr eine Romanze mit NFL–Star Odell Beckham Jr. (33) nachgesagt. Lewis Hamilton führte von 2007 bis 2015 eine On–off–Beziehung mit Pussycat–Dolls–Sängerin Nicole Scherzinger (47). Der britische Rennfahrer wurde zudem schon mit Shakira (49) in Verbindung gebracht.