Kim Kardashian und Lewis Hamilton: Romantik in der Wüste

Gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl

Am 8. Februar besuchten die beiden zusammen den Super Bowl im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Dennoch haben sie eine Beziehung bisher offiziell nicht bestätigt. Seit Dezember 2025 verdichteten sich aber die Anzeichen für eine Liaison. Sie sollen gemeinsam auf der Silvesterparty von Schauspielerin Kate Hudson (46) in Aspen gefeiert haben. Im Januar soll das angebliche Paar laut der britischen «Sun» romantische Tage im exklusiven Estelle Manor in den Cotswolds verbracht haben. Mit einem Privatjet ging es dann aus Grossbritannien nach Frankreich. Eine Woche vor dem Super Bowl wurden sie vor einem Pariser Hotel – zwar getrennt, aber kurz hintereinander – gesichtet.