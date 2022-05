Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) feierten ihre gemeinsames Met-Gala-Debüt am Montagabend auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York. Für ihren Auftritt lieh der Reality-TV-Star sich eines von Marilyn Monroes ikonischen Kleidern - das «Happy Birthday, Mr. President»-Kleid, das in Orlando, Florida, im Museum «Ripley's Believe It or Not!» ausgestellt ist. Den glamourösen Look rundete sie mit Diamantohrringen und einer weissen Pelzjacke ab. Ihr Haar hatte sie platinblond gefärbt.