Kim Kardashian und Teyana Taylor im düsteren Partnerlook

Kündigt sich hier ein neuer Trend an oder wirft Halloween bereits seine Schatten voraus? Bei der London–Premiere der neuen Serie «All's Fair» gab es stilistisch eine interessante Überschneidung: Sowohl Kim Kardashian (45) als auch ihre Kollegin Teyana Taylor (34) setzten auf dem roten Teppich auf einen dramatisch–düsteren Look.
Der Reality–Star zeigte sich in einem figurbetonten Korsettkleid des britischen Labels Dilara Findikoglu aus schlangengeprägtem Leder. Das Stück stammt aus der jüngsten Kollektion der Designerin mit dem Titel «Cage of Innocence». Kombiniert wurde das auffällige Kleid mit einem dramatischen, spitzenbesetzten schwarzen Schal, und kniehohen Lacklederstiefeln. Mehrere Kettenlagen und Kreuze rundeten den punkigen Gothic–Look ab. Die Haare hatte Kardashian im strengen Sleek–Look kunstvoll nach oben gesteckt, das Make–up sorgte mit ausgefeilten Cat–Eyeliner für noch mehr Dramatik.
Ein ähnliches Bild bot ihre Schauspielkollegin Taylor: Sie setzte auf ein ebenfalls knallenges, langes, schwarzes Kleid im Schlangenleder–Look von Tamara Ralph – mit Hütchen, ausladendem Kragen, enger Korsage und Schösschen. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels und knallrote Lippen.
Kardashian: Grosser Schritt Richtung Schauspielerei
Für Kim Kardashian markiert «All's Fair» einen weiteren Schritt in ihrer Schauspielkarriere, nachdem sie bereits in der zwölften Staffel von «American Horror Story» mitgewirkt hatte – ebenfalls eine Murphy–Produktion. Mit der neuen Serie bekommt sie nun an der Seite von Stars wie Sarah Paulson, Naomi Watts oder Glenn Close eine tragende Rolle in einem Format, das ihre Wandlung von der Reality–TV–Ikone zur ernstzunehmenden Schauspielerin weiter vorantreiben könnte.
Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt.
Hohe Erwartungen an «All's Fair»
Die Erwartungen an die Serie sind hoch: Ryan Murphy hat mit Formaten wie «American Horror Story», «Glee» und «The Politician» bereits bewiesen, dass er komplexe Charaktere und spannungsgeladene Storys meisterhaft inszenieren kann. Ob «All's Fair» an diese Erfolge anknüpfen kann, wird sich ab dem 4. November auf Disney+ zeigen.