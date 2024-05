Kim Kardashian: Von der Met Gala direkt nach Hamburg

Erst am Montagabend (Ortszeit) sorgte Superstar und Influencer–Königin Kim Kardashian (43) wie gewohnt auf der Met Gala in New York für Aufsehen. Die 43–Jährige präsentierte sich dort in einem hautengen Korsettkleid mit Mini–Taille. Von dieser Veranstaltung ist Kardashian direkt nach Hamburg gereist, um am Dienstagnachmittag (7. Mai) auf der Digital– und Marketingmesse OMR als Stargast zu erscheinen. Auf der Bühne in den Hamburger Messehallen scherzte Kardashian dann auch, dass ihr Auftritt für sie als perfekte Ausrede gedient habe, sich nicht auf den After–Show–Partys der Met Gala in New York blicken lassen zu müssen, wie der NDR berichtet.