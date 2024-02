Kim Kardashians Sohn läuft mit Messi aufs Spielfeld

Saint spielt Basketball

Saint scheint auch selbst schon ein erfolgreicher Sportler zu sein. Kim Kardashian hatte zuvor in den sozialen Medien ebenfalls verraten, dass er als Basketballer für das «All Star Team» ausgewählt wurde. Sie teilte US–Medienberichten zufolge ein Video des Spiels und schrieb: «Saint hat es ins All Star Team geschafft. Sie haben gewonnen und er hat so gut gespielt».