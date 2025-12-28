Kim Kardashians süsse Weihnachtsfotos mit ihren vier Kindern

Nicht alle Kinder spielten mit

Doch selbst für einen Medienprofi wie Kardashian ist es offenbar eine Herausforderung, alle vier Kinder gleichzeitig vor die Kamera zu bekommen. Besonders Sohn Saint machte der Mama das Leben schwer: Auf einem Schnappschuss blickt er betont gelangweilt in die Linse, während seine Geschwister brav Friedenszeichen in die Kamera halten. Auf anderen Bildern flitzte der Zehnjährige kurzerhand aus dem Bild – gemeinsam mit Schwester North.