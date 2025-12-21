Kim Kardashians Tochter North West hat jetzt eigenen Instagram-Account

Für Kardashian steht die Entfaltung ihrer Tochter im Vordergrund. Ob gebleichte Augenbrauen, Piercings oder nun der eigene Instagram–Kanal: «Ich tue mein Bestes, um unsere Tochter zu beschützen, während ich ihr gleichzeitig erlaube, ihre Kreativität auszuleben», so Kim in der Vergangenheit. North sei sehr selbstbewusst, was ihren Style angehe, und lasse sich von Kritikern nicht beirren. Kanye West hat sich bisher nicht zum neuen Instagram–Kanal seiner ältesten Tochter, der nach nur zwei Tagen bereits mehr als 270.000 Follower hat, geäussert.