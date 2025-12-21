Kim Kardashians Tochter North West hat jetzt eigenen Instagram-Account

Auf TikTok ist sie schon eine Weile aktiv, jetzt hat North West (12) auch ihren eigenen Instagram–Account gestartet. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) meldete sich am 19. Dezember mit den schlichten Worten «first post» («Erster Beitrag») auf ihrem neuen, eigenen Instagram–Account zu Wort.
Das Debüt–Foto ist ein leicht verschwommener Schnappschuss, typisch für die Gen–Alpha–Ästhetik: North zeigt Peace–Zeichen, schaut aber cool an der Kamera vorbei. Die Zwölfjährige präsentierte sich in einem schwarzen Minirock, kombiniert mit einem Grafik–T–Shirt und funkelnden, mit Strass besetzten Stiefeln. Auffälliger «Statement–Schmuck» rundete den Look ab.
Schritt dürfte für Diskussionen in der Familie sorgen
In der Biografie des Profils wird zwar betont, dass der Account «von den Eltern verwaltet» wird, doch der Schritt in die digitale Öffentlichkeit dürfte dennoch für Diskussionen sorgen. Kanye West, der mit Kim Kardashian neben North auch die Kinder Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) hat, äusserte sich in der Vergangenheit vehement gegen die Social–Media–Präsenz seines Nachwuchses.
Als North vor einigen Jahren auf dem gemeinsamen TikTok–Account mit ihrer Mutter Videos postete, reagierte der Rapper öffentlich verärgert. In einem Video aus dem Jahr 2022 warf er Kim vor, ihn zu provozieren, und erklärte: «Ich erlaube nicht, dass meine Tochter von TikTok benutzt wird, oder von Disney. Ich habe ein Mitspracherecht.»
Kim Kardashian verteidigte hingegen stets ihre Entscheidung, North gewisse Freiheiten im Netz zu lassen – solange dies unter Aufsicht geschehe. Sie konterte Kanyes damalige Kritik mit dem Hinweis, dass seine öffentlichen Angriffe auf sie «schmerzhafter seien als jedes TikTok, das North jemals erstellen könnte».
Für Kardashian steht die Entfaltung ihrer Tochter im Vordergrund. Ob gebleichte Augenbrauen, Piercings oder nun der eigene Instagram–Kanal: «Ich tue mein Bestes, um unsere Tochter zu beschützen, während ich ihr gleichzeitig erlaube, ihre Kreativität auszuleben», so Kim in der Vergangenheit. North sei sehr selbstbewusst, was ihren Style angehe, und lasse sich von Kritikern nicht beirren. Kanye West hat sich bisher nicht zum neuen Instagram–Kanal seiner ältesten Tochter, der nach nur zwei Tagen bereits mehr als 270.000 Follower hat, geäussert.
Die Unternehmerin und der Rapper trennten sich 2020, die Scheidung wurde im November 2022 nach sieben Ehejahren vollzogen.