Kim Novak will nicht von Sydney Sweeney gespielt werden

Zu viel Sexappeal?

Hinter Novaks Widerstand steckt mehr als verletzter Stolz. Sie befürchtet, dass der Film die Beziehung auf ihre erotische Dimension reduziert, statt zu zeigen, was Novak und Davis Jr. jenseits des Körperlichen verband. Sweeneys Ausstrahlung sei ihrer Meinung nach das eigentliche Problem – besitzt die Schauspielerin etwa zu viel Sexappeal? «Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht wie eine sexuelle Beziehung wirken würde, weil Sydney Sweeney immer sexy aussieht.» Ihr Urteil fiel knapp aus: «Sie ist völlig falsch für meine Rolle.»