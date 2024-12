Kim Virginia Hartung: Nikola Glumac geht vor ihr auf die Knie

Nach der Überraschung erklärte sie in einer weiteren Story: «Ich kann es nicht glauben. Bin gerade so emotional. Ich poste euch gleich, was wir gemacht haben.» In einem Instagram–Clip sind die beiden Realitystars bei einem Helikopterrundflug in Dubai zu sehen. Offenbar nach dem Rundflug nutzte Nikola Glumac die Gelegenheit und ging auf dem Landeplatz vor Kim Virginia mit einem Schmuckkästchen auf die Knie. Dieser ist die Freude darüber anzusehen und sie lässt sich den darin verborgenen Ring an den Finger stecken. Sie schreibt zu dem Video: «Die beste Liebesgeschichte ist unsere.» Im Kommentarbereich beschreibt sie die Überraschung als einen «so unvergesslichen und emotionalen Moment».