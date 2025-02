Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac: «Wir sind schwanger»

Anfang Dezember 2024 machten die Realitystars ihre neue Liebe offiziell. Die rasante Liebesgeschichte der beiden sorgt immer wieder für Spekulationen und skeptische Kommentare in den sozialen Medien. Näher gekommen sind sie sich offenbar als Kandidaten in der Realityshow «Promis unter Palmen». Die dritte Staffel startet am 17. Februar. Die acht Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV–Ausstrahlung bereitstehen. Von «Promis unter Palmen»–Kollegin Iris Klein (57) gab es auch die ersten Glückwünsche unter dem Instagram–Post: «Freue mich so sehr für euch», schrieb sie zu einigen Herzchen–Emojis.