Kim Virginia: Mit Messer attackierter AfD-Politiker ist ihr Stiefvater

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim vergangene Woche ist es in der Stadt in Baden–Württemberg zu einer erneuten Attacke gekommen. Am Dienstagabend wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge der AfD–Kommunalpolitiker Heinrich Koch (62) von einem mutmasslich psychisch kranken 25–Jährigen mit einem Teppichmesser angegriffen und dabei am Bauch und im Gesicht verletzt. Nun enthüllte Realitystar Kim Virginia (29), die zuletzt zum Teilnehmerfeld von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gehörte: Bei dem Opfer handelt es sich um ihren Stiefvater.