Kimchi, Kombucha und mehr: Warum jetzt alle fermentieren

Durch Fermentation entstehen zudem wertvolle Mikronährstoffe wie Vitamin K2 (etwa in Natto) oder Vitamin C (z. B. in Sauerkraut). Auch entzündungshemmende Effekte sind in Studien dokumentiert: «So kann die Konzentration entzündlicher Marker im Blut bei regelmässigem Konsum bestimmter fermentierter Produkte sinken.»