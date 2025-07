Kimmich, Rüdiger, Füllkrug und mehr drücken DFB-Frauen die Daumen

Am Mittwochabend steigt ab 21 Uhr in Zürich das mit Spannung erwartete Halbfinale der Frauen–EM zwischen Deutschland und Spanien. Wenige Stunden vor der Partie (Übertragung ab 20:15 Uhr im Ersten) melden sich jetzt einige Fussball–Stars aus der Herren–Mannschaft zu Wort. Natürlich in erster Linie, um ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.