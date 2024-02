Kinder im Netz: Harry und Meghan geben emotionales Statement ab

Auftritt in New York 2023

Meghan und Harry sprachen bereits im Oktober 2023 bei einer Veranstaltung zum Welttag der psychischen Gesundheit in New York über die Herausforderungen der Elternschaft in Zusammenhang mit den sozialen Medien. Die zweifache Mutter sagte, es sei «unmöglich, nicht in Tränen auszubrechen», wenn man die Geschichten der betroffenen Eltern höre. «Social Media wird nicht verschwinden», betonte sie weiter.