Kinder schliefen: Einbrecher bei Fussballstar Paul Pogba eingedrungen

Am vergangenen Dienstag kämpfte der französische Fussballstar Paul Pogba (29) mit seinem Team Manchester United erbittert, letztendlich aber erfolglos ums Weiterkommen in der Champions League. Weit mehr als das Ausscheiden in der Königsklasse entsetzte ihn jedoch etwas, dass sich in den finalen Minuten der Partie in seinem Zuhause abspielte. Bei Twitter enthüllte Pogba, dass seine Familie Opfer von Einbrechern geworden sei.