Kinder von Eddie Murphy und Martin Lawrence haben sich verlobt

Eddie Murphy wartet schon auf witziges Enkelkind

Dass die Kinder der beiden Stars zusammen sind, war erstmals im Sommer 2021 bekannt geworden. Jasmin Lawrence und Eric Murphy hatten ihre Liebe damals ebenfalls auf der Social–Media–Plattform öffentlich gemacht. Er teilte im Juni zu einem gemeinsamen Foto mit, «Hals über Kopf» in sie verliebt zu sein. Sie gratulierte ihrem Partner im Juli mit liebevollen Worten zum 32. Geburtstag. Jasmin veröffentlichte unter anderem ein Bild, auf dem ihr Murphy ein Küsschen auf die Wange gibt. Sie schrieb dazu: «Ich bin so unglaublich gesegnet, dich zu kennen, dich zu lieben und dich an meiner Seite zu haben. Auf viele weitere Geschenke, Lacher und schöne Erinnerungen! Ich liebe dich so sehr!»