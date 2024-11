Kinderalbum von Helene Fischer: «Ich habe mich kaputtgelacht»

«Man wird selbst wieder ein bisschen Kind»

Fischer betont, wie sehr ihr die Beschäftigung mit den Kinderliedern Spass gemacht hat: «Das hat so viel Magie. Kinderlieder sind wirklich sehr vielfältig und man kann sich als Erwachsene, und vielleicht auch ich als nicht richtig erwachsen werden wollende Erwachsene, da total hineinfallen lassen. Und man wird selbst so ein bisschen wieder Kind dabei. Das ist wunderschön.» Besonders faszinierend finde sie an Kindern, wie sie sich, auch beim Musikhören, von ihren Gefühlen leiten lassen. «Wie sie sofort beschreiben können, ‹Oh das macht mich aber irgendwie traurig› oder ‹Das gibt mir totale Freude›. Das ist bei Erwachsenen, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber das ist nicht mehr so plötzlich abrufbar.»